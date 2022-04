Anonymous vrací úder. Odhalili jména ruských vojáků, kteří se podíleli na masakru v Buči

Koncem března se centrem pozornosti v probíhajícím konfliktu na Ukrajině stalo malé město Buča. Záběry mrtvých lidí ležících na ulici a masových hrobů šokovaly svět, ačkoli Moskva vytrvale tvrdí, že za tyto události nenese odpovědnost. Hnutí Anonymous však je, i na základě satelitních snímků, jiného názoru, a proto na sociální síti Twitter zveřejnilo kompletní seznam vojáků ruské armády, kteří se v té době údajně nacházeli na území města.

List of Russian military stationed in Bucha (51460).

The names, ranks and passport details of Russians serving in the 64 Motor Rifle Brigade which occupied Bucha prior to March 31.

🔗https://t.co/vnObrJEzNK#OpRussia #Anonymous pic.twitter.com/JogcCDIhnT

— Anonymous • News🌐 (@Anonymous_Link) April 4, 2022