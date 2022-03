Anonymous zase řádili. Tentokrát smazali data ruskému úřadu civilního letectví

Hackerské hnutí Anonymous je po vyhlášení války Ruské federaci mimořádně aktivní. Po útocích na německou pobočku ropného giganta Rosněfť, šíření (pro Rusko nepříjemných) informací o probíhající válce na Ukrajině skrze sociální síť VKontaktě či zveřejnění utajovaných zpráv z cenzurního úřadu Roskomnadzor mají hacktivisté na svém kontě další „zářez“. Tentokrát se jim podařilo ochromit ruský úřad civilního letectví Rosaviatsia.

Hackers destroyed Rosaviation data

As a result of a cyber attack on the infrastructure of the Federal Air Transport Agency, all documents, files, aircraft registration data and mail were deleted from its servers. About 65 terabytes of data were erased.

— NEXTA (@nexta_tv) March 29, 2022