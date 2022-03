Anonymous hackli ruský cenzurní úřad a zveřejnili statisíce tajných dokumentů

Válka neprobíhá pouze na území Ukrajiny ale také na sociálních sítích a celém internetu. Zásadní silou v těchto vodách je hackerské hnutí Anonymous, které už má na svém kontě několik úctyhodných úlovků. Nyní se jim podařilo překonat zabezpečení ruského úřadu s názvem Roskomnadzor, který spadá pod ministerstvo komunikací a tím pádem řídí i veškerou cenzuru v zemi.

Právě tento úřad nedávno oznámil blokaci Facebooku a dalších webů, na kterých se šířily informace ohledně války na Ukrajině, které Kreml před svými občany dlouhodobě skrývá nebo překrucuje.

JUST IN: #Anonymous has successfully breached and leaked the database of Roskomnadzor, the Russian federal executive agency responsible for monitoring, controlling and censoring #Russian mass media, releasing to the public over 360K files. #OpRussia https://t.co/m5wvoDGNPh

— Anonymous TV 🇺🇦 (@YourAnonTV) March 10, 2022