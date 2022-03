Anonymous napadli největší ruskou sociální síť. Jejich vzkaz viděly miliony lidí

Zatímco ve světě je populární sociální síť Facebook, v rusky mluvícím prostoru se uchytila síť VKontakte. Ta se nyní stala terčem hackerské skupiny Anonymous, jež v souvislosti s vojenským konfliktem na Ukrajině vyhlásila Ruské federaci válku. Anonymous se ovšem nepokusili sociální síť vyřadit z provozu – namísto toho se rozhodli ukázat uživatelům pravdu o „speciální vojenské operaci“, jak ruská propaganda referuje o invazi.

⚡️Russian social media VK allegedly hacked, spreads truth about war in Ukraine.

Users of VK have received messages from the social network’s official account informing them of the true casualties and impact of Russia’s war against Ukraine, according to screenshots posted online.

— The Kyiv Independent (@KyivIndependent) March 20, 2022