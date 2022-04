Anonymous nepolevují. Nově získali přes 400 tisíc ruských e-mailů

Hnutí Anonymous je ve svém boji proti Ruské federaci obzvláště aktivní. Po odhalení jmen ruských vojáků, kteří se podíleli na masakru v Buči, smazání dat úřadu civilního letectví či napadení sociální sítě VKontakte, si mohou členové tohoto hnutí připsat další úspěch. Tentokrát se Anonymous podařilo odcizit stovky tisíc e-mailů z ruské korporátní sféry, tedy přímo od ropných, plynárenských, hutních či těžařských firem.

JUST IN: #Anonymous just leaked over 400,000 new emails from Russian three datasets published by #DDoSecrets – including well over 100,000 emails from the oil, gas and logging industries. #OpRussia ⤵️ pic.twitter.com/u3mjcAWaLE

— Anonymous TV 🇺🇦 (@YourAnonTV) April 7, 2022