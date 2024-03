Ani Qualcomm, ani Apple. Kdo byl na konci roku 2023 největším výrobcem mobilních čipsetů?

Nejvíce mobilních čipsetů v minulém kvartálu dodal MediaTek

Největší tržby z prodejů čipsetů hlásí Apple

Procesory MediaTeku si nejčastěji hledaly cestu do telefonů Samsungu

Loňský rok byl ve světě smartphonů speciální – poprvé za posledních 13 let totiž neprodal nejvíce telefonů Samsung, ale Apple. Neméně zajímavá byla situace z pohledu mobilních procesorů. Agentura Canalys zveřejnila svoji analýzu posledního loňského kvartálu, podle které se největším výrobcem čipsetů stal tchajwanský MediaTek. Tedy alespoň co do počtu dodaných kusů.

Nejvíce čipů dodal MediaTek, nejvíce peněz utržil Apple

MediaTek podle společnosti Canalys dodal na trh v posledním čtvrtletí loňského roku 117 milionů mobilních procesorů, což je o 21 procent více než o rok dříve. Díky tomu si upevnil svoji vedoucí pozici před společností Apple, která na trh dodala 78 milionů mobilních čipsetů – u ní měl být nárůst 7 procent. Qualcomm zůstal meziročně takzvaně na svém a s 69 miliony dodaných kusů mu patřila třetí příčka.

Největší propad zaznamenal Samsung – dodávky jeho čipů meziročně spadly o 48 procent na celkových 13 milionů, kvůli čemuž musel přepustit svoji čtvrtou příčku čínské značce Unisoc.

Agentura Canalys rovněž specifikovala největší odběratele čipsetů z hlediska jednotlivých výrobců. Výsledky jsou poměrně překvapivé – procesory od MediaTeku si ve 4. kvartálu loňského roku nejvíce hledaly cestu do smartphonů od Samsungu, Qualcomm naopak čtvrtinu své produkce poslal do Xiaomi. Procesory Unisoc pak nejvíce využívala u nás neznámá značka Transsion.

Z hlediska tržeb si nejlépe vedl Apple. Ve čtvrtém kvartálu zaznamenal meziročně nárůst o 20 procent a na prodeji telefonů se svými čipy utržil 87 miliard dolarů. Daleko za ním zůstal Qualcomm, kterému telefony se Snapdragony vydělaly 30 miliard dolarů, tedy prakticky stejně jako o rok dříve. MediaTeku v tomto žebříčku patří až třetí příčka s tržbami ve výši 23 miliard dolarů. Finanční propadák má opět na svědomí Samsung, kterému s 5 miliardami dolarů patří až pátá příčka, před ním se ještě umístil dvorní výrobce čipů pro Huawei, společnost HiSilicon.

Očekáváme, že procesory od Samsungu mají svůj hlavní pád za sebou a v příštích kvartálech se bude jejich podíl zvedat – Samsung je totiž po roční pauze opět nasadil do svých vlajkových smartphonů Galaxy S24 (na vybraných trzích), uvidíme je i v chystaných smartphonech střední třídy Galaxy A35 a A55.