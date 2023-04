Angry Birds za 21 miliard korun? Sega chystá obří akvizici (oživeno)

Videoherní gigant Sega prý jedná o nákupu studia Rovio

Tvůrci Angry Birds za odkup mají dostat 1 miliardu dolarů

Aktualizováno 17. 4. ve 13:30 – Podle oficiálních kanálů Sega opravdu uskutečnila nákup finského studia Rovio. Nejedná se tedy již nadále o spekulaci. Finální cena je nakonec 706 milionů eur, tedy asi 16,5 miliardy korun.

Původní článek

Americko-japonská videoherní společnost Sega se chystá na obří akvizici. Podle serveru The Wall Street Journal má v plánu odkoupit finské studio Rovio Entertainment, které stojí za veleúspěšnou značkou nejen mobilních her Angry Birds. Cena je údajně až 1 miliarda dolarů (21,2 miliardy korun).

Rovio je značka s neodmyslitelným úspěchem, který začíná v roce 2009 a pokračoval až do roku 2014. Pak se Rovio dostalo do problémů, zisky začaly klesat, zájem opadl. O dva roky později se do kin dostal první film o naštvaných ptácích a všeobecný hype se rozjel nanovo.

Aktuálně je finská společnost ekonomicky nestabilní a již v březnu se spekulovalo o tom, že je pod svá křídla vezme izraelská Playtika, která má na kontě několik mobilních simulátorů hazardu. Z toho nakonec sešlo. Původní odhadovaná částka za odkup měla být 800 milionů dolarů, tedy asi 17 miliard korun.

Už to měla být lehce nadsazená suma. O to víc zvláštně působí údajná cena za odkup společností Sega. Avšak není vyloženě vyloučeno, že má Sega s ptáky a prasaty plány, které se vyrovnají úspěchu Sonica a dalších hvězd z univerza Segy.