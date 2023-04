Android se naučil archivovat nepoužívané aplikace. Ušetří tím na úložišti spoustu místa

Android vám při zaplnění úložiště nově nabídne možnost archivace nepoužívaných aplikací

U každé aplikace se dá ušetřit až 60 procent její velikosti

Bojujete ve svém telefonu s nedostatkem místa na úložišti? Tak to vás potěší novinka, kterou v minulých dnech přinesl Google do svého operačního systému Android. Její aktivací můžete ušetřit cenné megabajty (nebo dokonce gigabajty) prostoru ve svém telefonu. O co se jedná?

Pokud máte ve svém telefonu nebo tabletu zaplněné úložiště, Android vám nově může nabídnout archivaci nepoužívaných aplikací. Oproti běžné odinstalaci má archivace výhodu v tom, že aplikace je stále v telefonu přístupná pro další použití, a to včetně uživatelských dat a uložených nastavení – úplnou odinstalací by uživatel o tato data přišel.

Archivací se však její stopa na úložišti zmenší až o 60 procent, přičemž tato data bude zapotřebí při dalším použití aplikace znovu stáhnout. „Uspanou“ aplikaci od běžné rozeznáte díky piktogramu obláčku na její ikoně. Aby bylo možné archivovat konkrétní aplikace, musí být splněno několik podmínek – úložiště zařízení musí být zaplněné a aplikace musí být publikována prostřednictvím App Bundle.

Archivace aplikací je již delší dobu součástí systému iOS, kde rovněž slouží k úspoře místa na úložišti.