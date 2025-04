Android 16 přinese funkci, která byla dosud exkluzivní pouze pro telefony od Samsungu a Googlu

Všechny telefony s Androidem 16 dostanou funkci, která zlodějům znepříjemní přístup k citlivým datům

Po aktivaci půjde telefon odemknout pouze biometrií

Google rovněž zavádí novou funkci, která bude automaticky restartovat telefony s nepřetržitě zamknutou obrazovkou

Když Google na konci loňského roku uvolnil operační systém Android 15, pochlubil se i novými funkcemi ochrany proti krádeži. Tyto funkce nejsou přímo svázané s verzí operačního systému, podporovány jsou už od Androidu 10, avšak je zapotřebí součinnost výrobce. Dosud tak učinili pouze Google a Samsung, s chystaným Androidem 16 by ale měl ochranu proti zlodějům dostat každý telefon.

Bez biometrie ani ránu

Přímou součástí systému Android 16 se stane funkce Identity Check, která před změnou důležitých bezpečnostních nastavení nebo přístupem k citlivým datům (jako jsou například uložená hesla) vyžaduje biometrické ověření uživatele – nedovolí tedy náhradní ověření pomocí PINu nebo hesla. Tato funkce nebude povolená v základním nastavení, uživatel si ji bude muset aktivovat sám. Pokud bude chtít majitel zařízení tuto funkci dodatečně deaktivovat, bude tak muset učinit pouze pomocí biometrie.

Google nemohl tuto funkci aktivovat skrze aktualizaci služeb Google Play, jelikož je vyžadováno přepsání kódu – z tohoto důvodu ji Samsung začlenil do aktualizace One UI 7, ostatní výrobci pak musí počkat, až vyjde Android 16.

Nepoužívaný telefon se každé tři dny restartuje

Aktualizací služeb Google Play nicméně Google „propašuje“ do systému Android jinou novinku, a to automatické restartování telefonu v případě, že byl po dobu tří po sobě jdoucích dnů uzamčen. I v tomto případě se jedná o novinku, která má zvýšit bezpečnost citlivých dat – případný odcizený telefon se totiž po třech dnech vrátí do stavu po prvním spuštění, kdy jsou všechna data zašifrovaná a nejde se k nim bez přihlášení dostat. Paradoxně v tomto stavu nefunguje biometrické přihlášení, ale pouze PIN, heslo nebo obrázkové gesto.

Automatické restartování zavedl loni i Apple, a to v rámci aktualizace iOS na verzi 18.1 – v tomto případě se iPhony restartují po čtyřech dnech.

Autor článku Jakub Karásek Příznivec mobilních technologií, konvertibilních zařízení a bezdrátového nabíjení, fanoušek tvrdé hudby a milovník rychlé jízdy v motokárách, na kole a na lyžích.