Android 14 vylepší soukromí. Nahrávání obrazovky neodhalí citlivé údaje

V rámci probíhajícího betatestování chystaného Androidu 14 se objevují stále nové funkce a vychytávky, které mají za cíl budoucím uživatelům zjednodušit život. Pokud kupříkladu patříte mezi ty technicky zdatnější, kteří často jiným lidem radí co a jak s jejich zařízením, jistě využíváte možnost nahrávání obrazovky. Právě na tu se Google v druhé aktualizaci bety Androidu 14 zaměřil a obohatil ji o užitečnou vychytávku.

V současné podobě si nahrávání obrazovky můžete přizpůsobit pouze tak, že nebudete na záznamu zobrazovat jednotlivé dotyky a že součástí nahrávky nebude zvuk. V Androidu 14 nicméně budou možnosti o něco širší, neboť přibyde možnost nahrávat pouze jednu konkrétní aplikaci, případně varianta skrýt veškeré citlivé údaje, jako jsou příchozí notifikace a tak podobně. Na chystané změny upozornil novinář Mishaal Rahman, který na Twitteru zároveň zveřejnil i video.

Hands-on: I finally got this fully working, so here's a full demo of Android 14's new partial screen recording feature.

This feature lets you record a single app without any System UI elements or notifications appearing in the video!

(Resulting video in the follow-up reply.) pic.twitter.com/T7cCFJK13N

— Mishaal Rahman (@MishaalRahman) May 19, 2023