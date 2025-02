Americký comeback: TikTok je po měsíci opět dostupný ke stažení, používá jej 170 milionů američanů

Sociální síť TikTok se ve Spojených státech vrací do obchodů s aplikacemi Google Play a App Store

Stalo se tak poté, co společnosti dostali písemné ujištění od generální prokurátorky Pam Bondiové

TikTok ale ještě ani zdaleka nemá vyhráno

Pro fanoušky a influencery na sociální síti TikTok to ve Spojených státech byl krušný měsíc. Nejprve vstoupil na několik hodin v platnost zákaz platformy, který ještě odsouhlasila končící administrativa Joe Bidena, nicméně nový prezident Donald Trump splnil svůj předvolební slib a zákaz promptně zrušil. Jenže to mělo jeden háček – i když aplikace byla opět znovu v provozu, nešla stáhnout z oficiálních obchodů s aplikacemi, tedy z Google Play a App Store. Tato „noční můra“ nyní skončila. V USA přitom TikTok aktivně používá na 170 milionů uživatelů.

TikTok je v USA zpátky ve hře

Téměř měsíc po zákazu v USA se TikTok vrátil do App Store pro iPhony a další zařízení Apple a do obchodu Google Play pro telefony a tablety se systémem Android. Podle agentury Bloomberg, která o návratu aplikace informovala jako první, se tak stalo poté, co americká generální prokurátorka Pam Bondiová zaslala Applu dopis, v němž ji ujistila, že za hostování aplikace nebude penalizována. Trump údajně pověřil viceprezidenta JD Vance, aby dohlížel na jednání o případném prodeji TikToku.

The latest TikTok app is now available to download — TikTok US (@tiktok_us) February 14, 2025

Apple a Google v lednu odstranily TikTok ze svých obchodů s aplikacemi, aby vyhověly zákonu zakazujícímu aplikace od vlastníka TikToku, společnosti ByteDance, která je napojená na čínskou vládu.

Přestože prezident Donald Trump podepsal 20. ledna exekutivní příkaz, který nařídil ministerstvu spravedlnosti, aby zákaz po dobu 75 dnů neuplatňovalo, společnosti Apple a Google ji až dosud odmítaly ve svých obchodech zpřístupnit, především kvůli riziku miliardových sankcí za takový postup. Jakmile ovšem firmy dostaly patřičné ujištění, aplikaci znovu zpřístupnili. V tuto chvíli nicméně není jasné, jaký bude další osud TikToku ve Spojených státech, avšak vyhráno prozatím ještě nemá.