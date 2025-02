Alexa se dočká velké aktualizace s podporou umělé inteligence. Uživatelé si za ni zřejmě připlatí

Amazon má už koncem tohoto měsíce představit vylepšenou hlasovou asistentku Alexu

Ta má být obohacena o umělou inteligenci a bohužel také o předplatné

K představení by mělo dojít už 26. února, ovšem spuštění se má opozdit

Umělá inteligence je jedno z největších témat ve světě technologií a proto se není co divit, že nejedna společnost zkoumá, jak schopností AI využít v rámci svých produktů a služeb. Kde se využití umělé inteligence přímo nabízí jsou hlasoví asistenti, kteří tady s námi jsou už nějaký ten pátek, uživatelé je více či méně využívají a k výraznějšímu posunu u většiny z nich nedošlo už delší dobu. Právě obohacení o AI by mohlo asistenty posunout zase o kus kupředu a udělat z nich ještě chytřejší pomocníky.

Alexa s AI nabírá zpoždění

Stejného názoru je i Amazon, který se může pyšnit svou hlasovou asistentkou Alexa, jenž najdeme v celé plejádě produktů. Ačkoli obecně platí za jednu z těch chytřejších asistentek v rámci přední trojky, kterou tvoří ještě s Assisstantem od Googlu a Siri od Applu, rozhodně není tak dobrá, aby Amazon nemohl uvažovat o jejím vylepšení. To by mělo přijít už poměrně záhy, konkrétně na konferenci Amazonu, která je plánovaná na 26. února. V tento den by se měla Alexa dočkat představení celé řady novinek.

Nová Alexa by měla nabídnout třeba schopnost osvojit si vlastní osobnost, vyvolat konverzaci, objednat jídlo na donáškové službě nebo zavolat taxi. K tomu jí právě mají pomoci velké jazykové modely, přičemž za pokročilejší funkce si mají uživatelé údajně zaplatit, konkrétně formou předplatného. Ačkoli tyto novinky zní slibně, Amazon je už slibuje nějakou dobu – konkrétně se o využití LLM v Alexe zmiňoval už v září 2023, avšak od té doby se k představení zatím příliš neměl. Má se za to, že za odložením tradiční podzimní hardwarové konference v loňském roce může být právě snaha představit novinky společně s vylepšenou Alexou.

Nyní to ovšem vypadá, že Amazon se s novou Alexou trápí mnohem více, než měl v plánu. Původně měla být spuštěna koncem tohoto měsíce Alexa s AI jako bezplatná zkušební verze, avšak interně se údajně hovoří o nutnosti odkladu reálného spuštění. I když se tedy nejspíše 26. února dozvíme, jaké novinky by Amazon rád do Alexy přidal, v praxi si je vyzkoušíme patrně nejdříve za měsíc, či spíše měsíc a půl. Podle interních zdrojů totiž v současném stavu Alexa nepodává zcela přesné odpovědi na dotazy, což je pochopitelně u hlasového asistenta velmi problematické. Jak se nakonec Amazon s touto překážkou popasoval a kdy se dočkáme Alexy s AI, se nejspíše již brzy dozvíme.