Aktuální akce v Nintendo Store: simulátor života se zvířaty, legendární akční RPG a kultovní skateboarding

Ačkoli čtvrtek patří tradičně přehledu zajímavých slev na Google Play, tentokrát jsme se rozhodli zařadit náš občasník se slevami pro konzoli Nintendo Switch. V rámci právě probíhajícího Gamescomu je totiž na Nintendo Store celá plejáda zajímavých slev, například na hry Animal Crossing: New Horizons, Diablo Prime Evil Collection nebo Tony Hawk’s Pro Skater 1 + 2, které byste rozhodně neměli minout, pakliže vlastníte konzoli od japonské společnosti.

Kdo by neměl rád zajímavé slevy. Ačkoli jsou mnohé hry pro Nintendo Switch atraktivní samy o sobě a jejich vývojáři si zaslouží respekt, z pohledu čtenáře rozhodně potěší, když se nějaké tu a tam objeví v akci. Tento seriál se věnuje výhodným nabídkám na Nintendo Store a přináší vám pravidelné tipy na zábavné hry. Akce běží v době publikace článku – jejich platnost nejsme schopni vždy garantovat a některé už mohly pominout. Nejaktuálnější zvýhodněné nabídky naleznete přímo v Nintendo Store ve vaší konzoli – z důvodu politiky Nintenda neodkazujeme přímo na webové stránky obchodu, které nejsou v Česku k dispozici. Žánr hry odpovídá označení v obchodě Nintendo Store. Hodnocení na serveru Metacritic odpovídá verzi hry pro konzoli od Nintenda, případně jiné, pakliže není k dispozici dostatek hodnocení pro Switch. Ceny mohou být z důvodu větší přehlednosti zaokrouhleny na celé koruny.

Animal Crossing: New Horizons

Sleva: 25 % (původní cena 1 499 Kč, nyní 1 124,25 Kč)

Žánr: simulátor života

Hodnocení Metacritic: 90/100

Poslední přírůstek do legendární série Animal Crossing s podtitulem New Horizons vyvolal při vydání doslova mánii. Kdo v tu dobu neprodával tuříny za nekřesťanské peníze, jako by nebyl. Přesto se někteří rozhodli neponořit se do tajů tohoto titulu okamžitě a raději si chtěli počkat na nějakou tu slevu. Nintendo v tomto ohledu bylo dlouho neúprosné, avšak tentokrát jsme se konečně dočkali alespoň mírného zlevnění – pokud jste ještě Animal Crossing nehráli, nyní máte jedinečnou příležitost.