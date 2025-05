Aktuální akce v App Store: známé deskovky, povedená adventura a špičková střílečka

I když je tento čtvrtek státní svátek, stále to neznamená, že byste byli ochuzeni o náš pravidelný seriál, v rámci kterého vybíráme ty nejzajímavější aplikace a hry, které můžete stáhnout z App Store zdarma, nebo alespoň se slevou. Tentokrát za zmínku stojí třeba známé deskovky Vlaadi Chvátila jako Galaxy Trucker či Through the Ages, povedená adventura Little Misfortune nebo graficky vycizelovaná střílečka Bright Memory: Infinite.

Akce běží v době publikace článku – jejich platnost nejsme schopni vždy garantovat a některé už mohly pominout.

Hero’s Adventure

Hero’s Adventure je RPG hra s otevřeným světem, kterou vyvinulo studio Half Amateur Studio. Svou cestu začnete jako obyčejný smolař v bouřlivém světě bojových umění a při procházení vlastním hrdinským eposem budete mít na výběr ze široké škály možností, jak postupovat dále. Vydáte se na cestu dobra, nebo sejdete na scestí? Původní cena byla 175 korun.

