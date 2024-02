Aktuální akce v App Store: výbušná koťátka, pirátské RPG a legendární česká adventura

Náš pravidelný páteční přehled toho nejzajímavějšího z aplikací a her, které jsou aktuálně zdarma či ve slevě na App Store, je opět tady. Tentokrát můžeme doporučit například skvělou digitální adaptaci karetní hry Výbušná koťátka, velmi povedené pirátské RPG Tempest: Pirate RPG Premium nebo legendární českou adventuru od Amanity Botanicula.

Kdo by neměl rád zajímavé slevy. Ačkoli jsou mnohé aplikace a hry pro iPhone atraktivní samy o sobě a jejich vývojáři si zaslouží respekt, z pohledu čtenáře rozhodně potěší, když se nějaké tu a tam objeví v akci či jsou rovnou k dispozici zdarma. Tento seriál se věnuje výhodným nabídkám na App Store a přináší vám pravidelné tipy na užitečné aplikace a zábavné hry. Akce běží v době publikace článku – jejich platnost nejsme schopni vždy garantovat a některé už mohly pominout. Nejaktuálnější zvýhodněné nabídky naleznete na této stránce. Původní ceny jsou přepočítávány z amerických dolarů a v českých korunách se mohou mírně lišit.

ThreeKingdoms The Last Warlord

Strategických her není na mobilní zařízení zase tolik, přičemž těch vycházejících z historie je ještě o něco méně. Výjimkou je titul ThreeKingdoms The Last Warlord, který se inspiruje z čínské historie, konkrétně z období tří království. Dokážete postavit silnou armádu, pokořit vaše nepřátele a zajistit říší tisíciletý blahobyt? Vše korunuje velmi příjemná grafická stylizace a propracované herní mechaniky. Původní cena byla 325 korun.