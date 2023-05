Aktuální akce v App Store: vikingská strategie, karetní roguelike a netradiční fotoeditor

Páteční výběr těch nejzajímavějších aplikací a her z App Store, které jsou aktuálně zdarma či alespoň ve slevě, je i tentokrát velmi zajímavý. Vypíchnout můžeme kupříkladu povedenou vikingskou strategii Northgard, netradiční kombinaci karetní a roguelike hry Slay the Spire či neobvyklý fotoeditor ve stylu 80. let Vaporvawe.

Kdo by neměl rád zajímavé slevy. Ačkoli jsou mnohé aplikace a hry pro iPhone atraktivní samy o sobě a jejich vývojáři si zaslouží respekt, z pohledu čtenáře rozhodně potěší, když se nějaké tu a tam objeví v akci či jsou rovnou k dispozici zdarma. Tento seriál se věnuje výhodným nabídkám na App Store a přináší vám pravidelné tipy na užitečné aplikace a zábavné hry. Akce běží v době publikace článku – jejich platnost nejsme schopni vždy garantovat a některé už mohly pominout. Nejaktuálnější zvýhodněné nabídky naleznete na této stránce. Původní ceny jsou přepočítávány z amerických dolarů a v českých korunách se mohou mírně lišit.

PiP – Picture in Picture

Sledování videí je oblíbenou činností řady z nás, avšak ne každý chce jen sledovat video, když může při této činnosti dělat i jiné věci. K tomuto multitaskingu slouží takzvaný režim obraz v obraze, v angličtině Picture in Picture. Ne všechny aplikace ale tuto funkcionalitu podporují, proto zde nastupuje aplikace PiP, která vám umožní videa z YouTube či Safari přehrávat v samostatném okně. Původní cena byla 25 korun.