Aktuální akce v App Store: světoznámá deskovka, demoliční derby a evropský dieselpunk

Předvánoční pátek je tady a s ním i naše pravidelná nálož aplikací a her, které jsou zdarma či ve slevě na App Store. Na vánoční čas jsme si pro vás tentokrát připravili primárně herní výběr, ze kterého lze vypíchnout například světoznámou deskovku Carcassonne, demoliční derby ve hře Wreckfest nebo evropský dieselpunk v podání hry Scythe.

Kdo by neměl rád zajímavé slevy. Ačkoli jsou mnohé aplikace a hry pro iPhone atraktivní samy o sobě a jejich vývojáři si zaslouží respekt, z pohledu čtenáře rozhodně potěší, když se nějaké tu a tam objeví v akci či jsou rovnou k dispozici zdarma. Tento seriál se věnuje výhodným nabídkám na App Store a přináší vám pravidelné tipy na užitečné aplikace a zábavné hry.

Six Ages: Ride Like the Wind