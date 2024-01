Aktuální akce v App Store: stavba výstředních hradů, simulátor kultisty a zmizík pro fotografie

Pátek je tady a s ním i náš již tradiční výběr toho nejzajímavějšího z aplikací a her, co je na App Store aktuálně zdarma či se slevou. Vypíchnout lze například stavbu extravagantních hradů v deskovce Castles of Mad King Ludwig, karetní simulátor kultisty Cultist Simulator nebo inteligentní zmizík pro fotky od polského vývojáře Magic Photo Eraser.

Kdo by neměl rád zajímavé slevy. Ačkoli jsou mnohé aplikace a hry pro iPhone atraktivní samy o sobě a jejich vývojáři si zaslouží respekt, z pohledu čtenáře rozhodně potěší, když se nějaké tu a tam objeví v akci či jsou rovnou k dispozici zdarma. Tento seriál se věnuje výhodným nabídkám na App Store a přináší vám pravidelné tipy na užitečné aplikace a zábavné hry. Akce běží v době publikace článku – jejich platnost nejsme schopni vždy garantovat a některé už mohly pominout. Nejaktuálnější zvýhodněné nabídky naleznete na této stránce. Původní ceny jsou přepočítávány z amerických dolarů a v českých korunách se mohou mírně lišit.

Castle of White Night

Čase prověřenou hrou v našem výběru je bezesporu Castle of White Knight. V ní máte za úkol pokořit 100 prokletých duší a k tomu navíc osvobodit hrad. Tato na první pohled jednoduchá premisa se skvěle míchá RPG mechanismy s prvky survivalu. Vcelku netradiční je také grafické zpracování – to se spoléhá pouze na jednoduché barevné schéma, které tvoří jen černá a bílá. Původní cena byla 75 korun.