Aktuální akce v App Store: starověká diablovka, geografická hra a simulátor přežití ve válce

Pátek je znovu tady a s ním i náš pravidelný přehled her a aplikací, které jsou momentálně zdarma či se slevou v obchodě App Store. Tentokrát můžeme doporučit kupříkladu diablovku ze starověkého světa Titan Quest: Legendary Edition, aktuálně populární geografická hra Guess the Spot – GeoGuess Game a simulátor života ve válečné zóně This War of Mine.

Kdo by neměl rád zajímavé slevy. Ačkoli jsou mnohé aplikace a hry pro iPhone atraktivní samy o sobě a jejich vývojáři si zaslouží respekt, z pohledu čtenáře rozhodně potěší, když se nějaké tu a tam objeví v akci či jsou rovnou k dispozici zdarma. Tento seriál se věnuje výhodným nabídkám na App Store a přináší vám pravidelné tipy na užitečné aplikace a zábavné hry. Akce běží v době publikace článku – jejich platnost nejsme schopni vždy garantovat a některé už mohly pominout. Nejaktuálnější zvýhodněné nabídky naleznete na této stránce. Původní ceny jsou přepočítávány z amerických dolarů a v českých korunách se mohou mírně lišit.

Titan Quest: Legendary Edition

Akční RPG z antického světa jménem Titan Quest: Legendary Edition patří mezi stálice našich výběrů. Ještě aby ne, když se jedná o jednu z nejlepších her ve stylu ikonického Diabla. Propracované mechaniky, povedená grafika a rozmanitý herní svět Řecka, Egypta a Číny dává hře neopakovatelné kouzlo. Pokud se již nemůžete dočkat druhého dílu, zkraťte si čas alespoň kompletní edicí jedničky. Původní cena byla 500 korun.