Aktuální akce v App Store: sekání ovoce, logická hříčka a gotické roguelike RPG

Konec pracovního týdne je tady a s ním také náš pravidelný výběr toho nejzajímavějšího z aplikací a her, které jsou aktuálně na App Store zdarma či se slevou. Vypíchnout tentokrát můžeme kupříkladu legendární sekání ovoce s názvem Fruit Ninja Classic, logickou hříčku na pomezí života a smrti The Almost Gone nebo povedené roguelike RPG s gotickou stylizací Darkest Dungeon: Tablet Edition.

Luca – Photo Editor & Filters

Zmáčknutí spouště fotoaparátu v tu správnou chvíli tvoří jen polovinu dobré fotografie. Ta druhá se odehrává ve fotoeditoru, kde je potřeba snímek dotvořit, aby odpovídal představě fotografa. Pokud nechcete snímky dlouze upravovat a vyhovují vám spíše rychlé editory, určitě vyzkoušejte aplikaci Luca, která kromě základních úprav nabídne i řadu filtrů vhodných na sociální sítě. Původní cena byla 25 korun.