Aktuální akce v App Store: retro přehrávač, netradiční RPG a simulátor přežití ve válečné zóně

Také na začátek Velikonoc vám přinášíme výběr toho nejzajímavějšího, co je aktuálně v obchodě App Store zdarma či za velmi zajímavou slevu. Za vypíchnutí stojí kupříkladu retro kazetový přehrávač Tape, neobvyklé akční RPG Evoland 2 či sugestivní simulátor přežití ve válečné zóně This War of Mine.

Kdo by neměl rád zajímavé slevy. Ačkoli jsou mnohé aplikace a hry pro iPhone atraktivní samy o sobě a jejich vývojáři si zaslouží respekt, z pohledu čtenáře rozhodně potěší, když se nějaké tu a tam objeví v akci či jsou rovnou k dispozici zdarma. Tento seriál se věnuje výhodným nabídkám na App Store a přináší vám pravidelné tipy na užitečné aplikace a zábavné hry. Kdo by neměl rád zajímavé slevy. Ačkoli jsou mnohé aplikace a hry pro iPhone atraktivní samy o sobě a jejich vývojáři si zaslouží respekt, z pohledu čtenáře rozhodně potěší, když se nějaké tu a tam objeví v akci či jsou rovnou k dispozici zdarma. Tento seriál se věnuje výhodným nabídkám na App Store a přináší vám pravidelné tipy na užitečné aplikace a zábavné hry. Akce běží v době publikace článku – jejich platnost nejsme schopni vždy garantovat a některé už mohly pominout. Nejaktuálnější zvýhodněné nabídky naleznete na této stránce. Původní ceny jsou přepočítávány z amerických dolarů a v českých korunách se mohou mírně lišit.

Mars Power Industries

Tajemná puzzle hra Mars Power Industries se inspirovala například snímkem 2001: Vesmírná odysea. Titul se spoléhá nejen na netradiční herní mechaniky a zábavnou hratelnost, ale také na skvělé grafické provedení a tajuplný příběh. Dokážete odhalit všechny lži, které se ukrývají pod povrchem rudé planety? Původní cena byla 100 korun.