Aktuální akce v App Store: prvotřídní RPG klasika, sledovač letadel a matematická klávesnice

Pátek je jako již tradičně vyhrazen aplikacím a hrám pro iOS, které jsou v App Store zdarma či alespoň se zajímavou slevou. Z dnešního výběru můžeme vypíchnout například skvělou RPG klasiku Divinity – Original Sin 2, aplikaci pro sledování letadel v rozšířené realitě AR Planes nebo klávesnici pro všechny matematiky s názvem Calcvier.

Divinity – Original Sin 2

Fandové žánru RPG, napněte uši. Do slevy se dostal povedený titul Divinity – Original Sin 2, který je portem pár let starého předobrazu, jenž sbíral ta nejvyšší možná hodnocení jak od kritiků, tak i od hráčů. Povedená grafika, tajuplný příběh a vycizelovaná hratelnost, to je jen malý výčet předností této hry od Larian Studios, kterou byste rozhodně měli vyzkoušet. Původní cena byla 625 korun.