Aktuální akce v App Store: průzkum podzemí, sledování noční oblohy šotoušův sen

Čtvrtek se jako již tradičně nese ve znamení aplikací a her, které jsou na App Store zdarma, nebo alespoň se zajímavou slevou. Tentokrát naší pozornosti neunikl třeba průzkum spletitého podzemí ve hře Dungeons Of Dreadrock 2, pomocník při pozorování noční oblohy SkySafari 7 Pro nebo skvělá deskovka pro fanoušky železnice s názvem Ticket to Ride: The Board Game.

Kdo by neměl rád zajímavé slevy. Ačkoli jsou mnohé aplikace a hry pro iPhone atraktivní samy o sobě a jejich vývojáři si zaslouží respekt, z pohledu čtenáře rozhodně potěší, když se nějaké tu a tam objeví v akci či jsou rovnou k dispozici zdarma. Tento seriál se věnuje výhodným nabídkám na App Store a přináší vám pravidelné tipy na užitečné aplikace a zábavné hry. Akce běží v době publikace článku – jejich platnost nejsme schopni vždy garantovat a některé už mohly pominout. Nejaktuálnější zvýhodněné nabídky naleznete na této stránce. Původní ceny jsou přepočítávány z amerických dolarů a v českých korunách se mohou mírně lišit.

Dungeons of Dreadrock 2

Jako kněžka Řádu plamene jsi byla vyslána na horu Dreadrock. Projděte 100 precizně vytvořenými úrovněmi a pronikněte do jejích prastarých hlubin. Na své pouti se ovšem nezapomeňte pozorně dívat, abyste našli tajemnou Korunu moudrosti. Druhý díl trilogie Dungeons of Dreadrock nabízí podobnou hratelnost jako ten první a rozhodně byste jej neměli minout. Původní cena byla 200 korun.

Autor článku Michael Chrobok Nestranný fanoušek mobilních technologií, amatérský fotograf, příležitostný sportovec a městský cyklista. Ve volném čase rád cestuje, zahraje si hru, nebo se ponoří do světa Zaklínače či Star Treku.