Aktuální akce v App Store: ornitologická deskovka, alternativa pro Philips Hue a skvělé šachy

Pátek je opět tady a s ním kromě blížícího se víkendu přichází také náš pravidelný seriál, ve kterém vás upozorňujeme na zajímavé aplikace a hry, které jsou zdarma či ve slevě v obchodě App Store. Tentokrát nám padla do oka například deskovka pro fanoušky ptactva s názvem Wingspan: The Board Game, alternativní aplikace pro světla Philips Hue jménem iConnectHue for Philips Hue nebo velmi povedené šachy ověnčené několika cenami Chess Pro by Mastersoft.

Kdo by neměl rád zajímavé slevy. Ačkoli jsou mnohé aplikace a hry pro iPhone atraktivní samy o sobě a jejich vývojáři si zaslouží respekt, z pohledu čtenáře rozhodně potěší, když se nějaké tu a tam objeví v akci či jsou rovnou k dispozici zdarma. Tento seriál se věnuje výhodným nabídkám na App Store a přináší vám pravidelné tipy na užitečné aplikace a zábavné hry. Akce běží v době publikace článku – jejich platnost nejsme schopni vždy garantovat a některé už mohly pominout. Nejaktuálnější zvýhodněné nabídky naleznete na této stránce. Původní ceny jsou přepočítávány z amerických dolarů a v českých korunách se mohou mírně lišit.

The Secret Elevator Remastered

The Secret Elevator Remastered je atmosférická adventura s hororovými prvky. Vžijte se do role člověka uvězněného ve svém snu, ve kterém se mísí vzpomínky a noční můry a kde je zapotřebí otevřít malé dveře, abyste našli cestu ven. Ponořte se do této zajímavé hry, objevte mnoho konců a odhalte to největší tajemství. Původní cena byla 75 korun.