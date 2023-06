Aktuální akce v App Store: norská adventura, driftovací šílenství a propracovaná deskovka

Páteční den je tradičně vyhrazený pro aplikace a hry, které jsou na App Store zdarma, či alespoň ve slevě. Tentokrát zde máme pořádnou nálož her, z nichž můžeme vypíchnout kupříkladu povedenou adventuru Milkmaid of the Milky Way, závodní hříčku Absolute Drift nebo skvělou deskovku Root Board Game.

Milkmaid of the Milky Way

Žánr adventur už dávno není na výsluní, což ovšem neznamená, že by nevznikaly skvělé tituly. Skvělým příkladem je Milkmaid of the Milky Way, která vás zavede do dalekých norských fjordů, kde budete muset pomoci mladé ženě Ruth, která hledá smysl života. Vše je okořeněno neotřelým grafickým zpracováním a povedenou hratelností. Původní cena byla 100 korun.