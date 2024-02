Aktuální akce v App Store: mateřství ve zvířecí říši, konkurence Monkey Islandu a rytmická akce

Konečně je tady pátek a s ním i náš tradiční výběr toho nejzajímavějšího, co se aktuálně nachází v rámci aplikací a her zdarma či se slevou na App Store. Tentokrát můžeme více než doporučit například objevování konceptu mateřství ve zvířecí říši v rámci hry Endling, zdařilého konkurenta legendárního Monkey Islandu s názvem Nelly Cootalot: The Fowl Fleet nebo cenami ověnčenou rytmickou akci Muse Dash.

Kdo by neměl rád zajímavé slevy. Ačkoli jsou mnohé aplikace a hry pro iPhone atraktivní samy o sobě a jejich vývojáři si zaslouží respekt, z pohledu čtenáře rozhodně potěší, když se nějaké tu a tam objeví v akci či jsou rovnou k dispozici zdarma. Tento seriál se věnuje výhodným nabídkám na App Store a přináší vám pravidelné tipy na užitečné aplikace a zábavné hry. Akce běží v době publikace článku – jejich platnost nejsme schopni vždy garantovat a některé už mohly pominout. Nejaktuálnější zvýhodněné nabídky naleznete na této stránce. Původní ceny jsou přepočítávány z amerických dolarů a v českých korunách se mohou mírně lišit.

Castle of White Night

Časem ověřenou hrou v našem výběru je bezpochyby Castle of White Knight. V ní máte za úkol porazit 100 prokletých duší a k tomu navíc osvobodit hrad. Tento na první pohled jednoduchý princip skvěle míchá RPG mechanismy s prvky survivalu. Vcelku netradiční je také grafické zpracování – to se spoléhá pouze na jednoduché barevné schéma, které tvoří jen černá a bílá. Původní cena byla 75 korun.