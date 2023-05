Aktuální akce v App Store: legendární Star Wars RPG, pomocník pro fotografy a dopravní hříčka

Je zde opět pátek a s ním i náš výběr těch nejzajímavějších aplikací a her, které jsou k dispozici na App Store zdarma, nebo alespoň se zajímavou slevou. Vypíchnout můžeme například legendární RPG ze světa Star Wars s názvem Knights of the Old Republic II: The Sith Lords, pomocníčka pro náruživé fotografy Exif Viewer nebo jednoduchou hru s tematikou dopravy traffix: City Rush.

Kdo by neměl rád zajímavé slevy. Ačkoli jsou mnohé aplikace a hry pro iPhone atraktivní samy o sobě a jejich vývojáři si zaslouží respekt, z pohledu čtenáře rozhodně potěší, když se nějaké tu a tam objeví v akci či jsou rovnou k dispozici zdarma. Tento seriál se věnuje výhodným nabídkám na App Store a přináší vám pravidelné tipy na užitečné aplikace a zábavné hry. Kdo by neměl rád zajímavé slevy. Ačkoli jsou mnohé aplikace a hry pro iPhone atraktivní samy o sobě a jejich vývojáři si zaslouží respekt, z pohledu čtenáře rozhodně potěší, když se nějaké tu a tam objeví v akci či jsou rovnou k dispozici zdarma. Tento seriál se věnuje výhodným nabídkám na App Store a přináší vám pravidelné tipy na užitečné aplikace a zábavné hry. Akce běží v době publikace článku – jejich platnost nejsme schopni vždy garantovat a některé už mohly pominout. Nejaktuálnější zvýhodněné nabídky naleznete na této stránce. Původní ceny jsou přepočítávány z amerických dolarů a v českých korunách se mohou mírně lišit.

Star Wars: KOTOR II

Pokud jste nestihli oslavit včerejší svátek Hvězdných válek, můžete to alespoň dodatečně napravit nákupem legendárního RPG Star Wars: Knights of the Old Republic II: The Sith Lords. Port druhého pokračování, na kterém pracovalo studio Obsidian Entertainment, se vyznačuje temným příběhem, sugestivní atmosférou a propracovanými mechanismy, které tento titul zařadili do zlatého fondu her na hrdiny. Původní cena byla 375 korun.