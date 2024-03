Aktuální akce v App Store: Kodžimovo opus magnum, vychytaný deníček a vikingská strategie

Pátek je tady a s ním i náš tradiční výběr toho nejzajímavějšího z aplikací a her, co se aktuálně nachází zdarma či ve slevě na App Store. Tentokrát můžeme doporučit kupříkladu povedenou hru Death Stranding v režisérské edici, vychytaný osobní deníček DayGram nebo časem prověřenou vikingskou strategii Northgard.

Kdo by neměl rád zajímavé slevy. Ačkoli jsou mnohé aplikace a hry pro iPhone atraktivní samy o sobě a jejich vývojáři si zaslouží respekt, z pohledu čtenáře rozhodně potěší, když se nějaké tu a tam objeví v akci či jsou rovnou k dispozici zdarma. Tento seriál se věnuje výhodným nabídkám na App Store a přináší vám pravidelné tipy na užitečné aplikace a zábavné hry. Akce běží v době publikace článku – jejich platnost nejsme schopni vždy garantovat a některé už mohly pominout. Nejaktuálnější zvýhodněné nabídky naleznete na této stránce. Původní ceny jsou přepočítávány z amerických dolarů a v českých korunách se mohou mírně lišit.

Death Stranding Director’s Cut

Je to jen simulátor kurýra, nebo filozofická velkohra plná odkazů a podobenství? Ať už si o megahitu japonského videoherního tvůrce Hidea Kodžimy Death Stranding myslíte cokoli, rozhodně byste si jej měli zahrát. Nyní máte možnost si tento titul vychutnat v režisérské verzi také na iOS, a to navíc se zajímavou slevou. Tak na co ještě čekáte? Jen pozor – na telefonech budete potřebovat přes 60 GB volného místa. Původní cena byla 1 000 korun.