Aktuální akce v App Store: dystopický simulátor, legendární japonské RPG a pomocník pro hráče Minecraftu

Pátek je tady a s ním i výběr těch nejzajímavějších aplikací a her, které jsou aktuálně k dispozici zdarma či se slevou v obchodě App Store. Z našeho dnešního výběru můžeme vypíchnout kupříkladu skvělou dystopickou hru Papers, Please, remaster legendárního japonského RPG Final Fantasy VIII nebo skvělého pomocníka pro hráče Minecraftu s názvem Craft Mods.

Dungeon and Puzzles

Hra Dungeon and Puzzles patří mezi stálice našich výběrů a nutno podotknout, že zcela oprávněně. Kombinace logických hříček a prozkoumávání komplikovaných a nebezpečných podzemních chodeb je společně s pixelartovou grafikou a časem ověřenými mechanikami jednoduše skvělý zážitek. Pokud jste ještě neměli možnost tuto výtečnou hru vyzkoušet, co nejdříve to napravte. Původní cena byla 75 korun.