Aktuální akce v App Store: deskovka s českým rodokmenem, hrátky s Legem a dálkový ovladač

Máme tady pátek a s ním i náš tradiční výběr toho nejzajímavějšího z aplikací a her, co se aktuálně nachází na App Store zdarma či ve slevě. Tentokrát můžeme doporučit skvělou deskovku s českým rodokmenem Through the Ages, hrátky s dánskou stavebnicí Lego ve hře Lego Bricktales nebo dálkový ovladač Remote, Mouse & Keyboard Pro.

Kdo by neměl rád zajímavé slevy. Ačkoli jsou mnohé aplikace a hry pro iPhone atraktivní samy o sobě a jejich vývojáři si zaslouží respekt, z pohledu čtenáře rozhodně potěší, když se nějaké tu a tam objeví v akci či jsou rovnou k dispozici zdarma. Tento seriál se věnuje výhodným nabídkám na App Store a přináší vám pravidelné tipy na užitečné aplikace a zábavné hry. Akce běží v době publikace článku – jejich platnost nejsme schopni vždy garantovat a některé už mohly pominout. Nejaktuálnější zvýhodněné nabídky naleznete na této stránce. Původní ceny jsou přepočítávány z amerických dolarů a v českých korunách se mohou mírně lišit.

Remote, Mouse & Keyboard Pro

Jsou situace, kdy se hodí mít po ruce dálkový ovladač, nicméně kupovat kvůli tomu dedikované zařízení není úplně ono. Pokud potřebujete ovládat váš Mac například z postele nebo z jiného vzdáleného místa, jistě vám přijde vhod aplikace Remote, Mouse & Keyboard Pro. Ta totiž umí fungovat jako ovladač médií, myš či dokonce klávesnice. Původní cena byla 250 korun.