Aktuální akce v App Store: česká deskovka, AI obrázky a válečný survivor

Pátek je malý svátek a s ním přichází také náš pravidelný výběr toho nejzajímavějšího ze světa aplikací a her, které jsou k dispozici zdarma či se slevou na App Store. Z dnešního výběru lze vypíchnout například digitální adaptaci české deskovky Galaxy Trucker, aplikaci pro generování obrázků s pomocí umělé inteligence AI Generated Art nebo válečnou hru, ve které jde především o přežití, s názvem This War of Mine.

Galaxy Trucker

Když dojde na deskové hry, také v českých luzích a hájích se můžeme pochlubit kvalitními kousky. Své by o tom mohl vyprávět například Vlaada Chvátil, který je autorem řady z nich, kupříkladu titulu s názvem Galaxy Trucker. Ten se dočkal i svého digitálního zpracování, takže i na iOS můžete stavět vesmírné lodě, vyhýbat se meteoritům a bojovat s kosmickými piráty. Původní cena byla 125 korun.