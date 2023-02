Aktuální akce v App Store: antické akční RPG, nestárnoucí herní klasika a postapokalyptický survivor

Kdo by neměl rád výhodné cenové akce. Ačkoli jsou aplikace a hry pro iOS atraktivní samy o sobě a jejich vývojáři zaslouží uznání, ze zákaznického pohledu potěší, když se nějaké tu a tam objeví v akci či pokud jsou rovnou k dispozici zdarma. Tento pravidelný seriál věnující se Apple App Store přináší tipy na jejich výhodné získání.

Z dnešního výběru lze vypíchnout kupříkladu tradiční akční RPG ze staré školy Titan Quest HD, legendu žánru her na hrdiny Divinity – Original Sin 2 nebo oceňovaný postapokalyptický survivor This War of Mine.

Akce běží v době publikace článku – jejich platnost nejsme schopni vždy garantovat a některé už mohly pominout. Nejaktuálnější zvýhodněné nabídky naleznete Akce běží v době publikace článku – jejich platnost nejsme schopni vždy garantovat a některé už mohly pominout. Nejaktuálnější zvýhodněné nabídky naleznete na této stránce . Původní ceny jsou přepočítávány z amerických dolarů a v českých korunách se mohou mírně lišit.

Rush Rally Origins

Závody rallye jsou jedním z nejoblíbenějších motoristických sportů nejen ve Skandinávii, ale také v našich končinách. Rush Rally Origins sází na skvělou hratelnost ve spojení s povedenou grafikou, která vám zprostředkuje autentický zážitek, jako kdybyste seděli v kokpitu závodního speciálu. Původní cena byla 125 korun.