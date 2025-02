Aktuální akce na Google Play: variace na Pokémony a dvojice roguelike hitů

Je středa a s ní přichází i náš tradiční výběr toho nejzajímavějšího, co je aktuálně k dispozici z her a aplikací zdarma, či alespoň se slevou na obchodě Google Play. Doporučit můžeme třeba zajímavou variaci na Pokémony s názvem Neo Monsters, skvělý roguelike titul Undergrave – Tactical Roguelike nebo hru vycházející z podobných principů jménem Dungeon of the Endless: Apogee.

Tento seriál se věnuje výhodným nabídkám na Google Play a přináší vám pravidelné tipy na užitečné aplikace a zábavné hry.

Shadow of Death: Dark Knight

Ponořte se do fantasy RPG s názvem Shadow of Death: Dark Knight, které hráče vábí na špičkově zpracovanou grafiku, propracovaný systém vývoje postavy a také příběh, ze kterého vám bude tuhnout krev v žilách. Temná stylizace rozhodně hře sluší a pokud jste fanoušky tohoto žánru, rozhodně byste ji neměli tento skvost minout. Původní cena byla 100 korun.