Aktuální akce na Google Play: sci-fi RPG, logická hříčka a správce souborů

Čtvrtek je opět zde a s ním přichází i náš pravidelný výběr aplikací a her pro operační systém Android, které jsou aktuálně zdarma či alespoň se zajímavou slevou. Ze seznamu můžeme vypíchnout kupříkladu povedené sci-fi RPG Space Survival, logickou hříčku Unit 404 nebo povedeného správce souborů FV File Pro.

Kdo by neměl rád zajímavé slevy. Ačkoli jsou mnohé aplikace a hry pro Android atraktivní samy o sobě a jejich vývojáři si zaslouží respekt, z pohledu čtenáře rozhodně potěší, když se nějaké tu a tam objeví v akci či jsou rovnou k dispozici zdarma. Tento seriál se věnuje výhodným nabídkám na Google Play a přináší vám pravidelné tipy na užitečné aplikace a zábavné hry. Akce běží v době publikace článku – jejich platnost nejsme schopni vždy garantovat a některé už mohly pominout. Nejaktuálnější zvýhodněné nabídky naleznete na této stránce. Původní ceny jsou přepočítávány z amerických dolarů a v českých korunách se mohou mírně lišit.

Space Survival: Sci-Fi RPG Pro

Přežít v krutém vesmíru není dvakrát jednoduchý úkol. O dost snadněji to jde s pořádným vybavením a výzbrojí, která vás před nástrahami spolehlivě ochrání. Ve hře Space Survival se musíte zaměřit na vyhledání co nejlepších zbraní a vylepšování vlastní postavy v jednoduchém RPG systému, což jde o to snadněji s ohledem na povedenou hratelnost a příjemnou grafickou stylizaci. Původní cena byla 25 korun.