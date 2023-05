Aktuální akce na Google Play: retro metroidvania, monitoring spánku a mysteriózní puzzle

Čtvrtek je opět ve znamení aplikací a her, které jsou v Google Play kompletně zdarma, či alespoň se zajímavou slevou. Z dnešního seznamu můžeme vypíchnout kupříkladu povedenou retro metroidvanii Access Code Zero, aplikaci pro sledování spánku od českého vývojáře Sleep as Android nebo mysteriózní puzzle hru, ve které řešíte vlastní smrt, jménem The Almost Gone.

Kdo by neměl rád zajímavé slevy. Ačkoli jsou mnohé aplikace a hry pro Android atraktivní samy o sobě a jejich vývojáři si zaslouží respekt, z pohledu čtenáře rozhodně potěší, když se nějaké tu a tam objeví v akci či jsou rovnou k dispozici zdarma. Tento seriál se věnuje výhodným nabídkám na Google Play a přináší vám pravidelné tipy na užitečné aplikace a zábavné hry. Akce běží v době publikace článku – jejich platnost nejsme schopni vždy garantovat a některé už mohly pominout. Nejaktuálnější zvýhodněné nabídky naleznete na této stránce. Původní ceny jsou přepočítávány z amerických dolarů a v českých korunách se mohou mírně lišit.

Access Code Zero

Retro plošinovka Access Code Zero vás přenese do časů, kdy hry oplývaly pouze jednoduchou grafikou, avšak jejich náročnost dokázala potrápit i talentované hráče. Titul se točí okolo špionážní operace Quarantine Bay, kterou musíte zdárně vyřešit, a porážky teroristů z nepřátelské skupiny Homogeny. Máte dostatek zkušeností a odvahy pokořit tuto hru spadající do žánru metroidvania? Původní cena byla 100 korun.