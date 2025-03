Aktuální akce na Google Play: povedený launcher, akční RPG a vesmírné dobrodružství

Je tady středa a co to znamená? Přece náš pravidelný seriál, ve kterém vám doporučujeme ty nejzajímavější aplikace a hry, které jsou v tuto chvíli k dispozici zdarma, nebo alespoň se slevou. Tentokrát můžeme vypíchnout třeba povedený launcher Ace Smart Launcher Prime, skvělé akční RPG Children of Morta nebo vesmírné dobrodružství Star Survivor: Premium.

Kdo by neměl rád zajímavé slevy. Ačkoli jsou mnohé aplikace a hry pro Android atraktivní samy o sobě a jejich vývojáři si zaslouží respekt, z pohledu čtenáře rozhodně potěší, když se nějaké tu a tam objeví v akci či jsou rovnou k dispozici zdarma. Tento seriál se věnuje výhodným nabídkám na Google Play a přináší vám pravidelné tipy na užitečné aplikace a zábavné hry. Akce běží v době publikace článku – jejich platnost nejsme schopni vždy garantovat a některé už mohly pominout. Nejaktuálnější zvýhodněné nabídky naleznete na této stránce. Původní ceny jsou přepočítávány z amerických dolarů a v českých korunách se mohou mírně lišit.

Ace Smart Launcher Prime

Výhoda Androidu je především v jeho přizpůsobitelnosti – pokud vám nevyhovuje prostředí a jeho funkce, můžete si vše změnit dle libosti. Jedním z nejrychlejších způsobů, jak si přizpůsobit smartphone, je instalace launcheru. Mezi ty nejlepší patří třeba Ace Smart Launcher Prime, takže pokud hledáte nějakou změnu, proč nevyzkoušet právě tento launcher? Původní cena byla 125 korun.

Autor článku Michael Chrobok