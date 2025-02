Aktuální akce na Google Play: policejní strategie, deskovka od Vlaadi Chvátila a poctivé CRPG

Jako každý týden, také tentokrát vám přinášíme výběr toho nejzajímavějšího z aplikací a her, které jsou v tuto chvíli dostupné zdarma, či alespoň se zajímavou slevou v obchodě Google Play. Z našeho výběru můžeme vypíchnout třeba policejní strategii This is the Police, známou deskovku od Vlaadi Chvátila Krycí jména nebo poctivé CRPG ze staré školy jménem Eldrum: Black Dust.

Krycí jména

Desková hra Krycí jména patří mezi nejoblíbenější party hry nejen v Česku. Pokud jste se taky s touto hrou setkali a chcete si ji s přáteli zahrát například na dovolené, avšak nechcete s sebou vozit fyzickou variantu, nyní máte možnost. Digitální verze zachovává všechna pravidla a zábavnost, takže se určitě máte na co těšit. Původní cena byla 125 korun.