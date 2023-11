Aktuální akce na Google Play: offline navigace, noirová detektivka a pixelartová adventura

Čtvrtek je tady a s ním i náš pravidelný seriál mapující to nejzajímavější, co se v následujících dnech objevilo na Google Play zdarma či alespoň se zajímavou slevou. Za zmínku tentokrát stojí například skvělá offline navigace OsmAnd+ – Mapy a GPS Offline, překvapivě dobrá noirová detektivka s komiksovými prvky FRAMED 2 nebo netradiční oddychová pixelartová adventura s názvem Superbrothers Sword & Sworcery.

Kdo by neměl rád zajímavé slevy. Ačkoli jsou mnohé aplikace a hry pro Android atraktivní samy o sobě a jejich vývojáři si zaslouží respekt, z pohledu čtenáře rozhodně potěší, když se nějaké tu a tam objeví v akci či jsou rovnou k dispozici zdarma. Tento seriál se věnuje výhodným nabídkám na Google Play a přináší vám pravidelné tipy na užitečné aplikace a zábavné hry. Akce běží v době publikace článku – jejich platnost nejsme schopni vždy garantovat a některé už mohly pominout. Nejaktuálnější zvýhodněné nabídky naleznete na této stránce. Původní ceny jsou přepočítávány z amerických dolarů a v českých korunách se mohou mírně lišit.

Thinkrolls 1: Puzzles for Kids

Aplikacím pro děti se v našich výběrech příliš často nevěnujeme, což je rozhodně škoda. Tentokrát je ve slevě například zajímavý titul pro nejmenší s názvem Thinkrolls 1: Puzzles for Kids, který nabízí jednoduchou, barvami překypující, grafiku a řadu hádanek, které pomáhají rozvíjet logické uvažování. S časem, který děti tráví na chytrých telefonech by se to nemělo přehánět, nicméně pokud už na nich nějaký ten čas tráví, je lepší, když se alespoň trochu vzdělávají. Původní cena byla 100 korun.