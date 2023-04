Aktuální akce na Google Play: netradiční strategie, klasika japonských RPG a povedené offline mapy

Jak je naším dobrým zvykem, i tentokrát vám přinášíme výběr toho nejzajímavějšího, co je na Google Play aktuálně ve slevě či kompletně zdarma. Z našeho seznamu můžeme vypíchnout netradiční zpracování tower defense žánru v podobě Color Defense, klasiku mezi japonskými RPG SaGa Frontier Remastered nebo povedené offline mapy s navigací OsmAnd+.

Kdo by neměl rád zajímavé slevy. Ačkoli jsou mnohé aplikace a hry pro Android atraktivní samy o sobě a jejich vývojáři si zaslouží respekt, z pohledu čtenáře rozhodně potěší, když se nějaké tu a tam objeví v akci či jsou rovnou k dispozici zdarma. Tento seriál se věnuje výhodným nabídkám na Google Play a přináší vám pravidelné tipy na užitečné aplikace a zábavné hry. Akce běží v době publikace článku – jejich platnost nejsme schopni vždy garantovat a některé už mohly pominout. Nejaktuálnější zvýhodněné nabídky naleznete na této stránce. Původní ceny jsou přepočítávány z amerických dolarů a v českých korunách se mohou mírně lišit.

Million Onion Hotel

Co se stane, když smícháte logické hádanky s mechanikou spoj tři her a celé to zabalíte od pixelartové grafiky? Vznikne vám titul Million Onion Hotel, který nabídne nejen dlouhotrvající hratelnost, ale také skvělý hudební doprovod. Pokud hledáte jednoduchou hříčku, která vám ukrátí čas například při čekání na autobus, rozhodně dejte tomuto počinu šanci. Původní cena byla 115 korun.