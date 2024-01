Aktuální akce na Google Play: minimalistické tapety, logická hříčka a netradiční divoký západ

Jako každý čtvrtek, tak i tentokrát se podíváme na to nejzajímavější z aplikací a her, co je aktuálně zdarma či ve slevě na Google Play. Z našeho výběru můžeme vypíchnout například povedenou sbírku minimalistických tapet MiniWall Wallpapers, podařenou logickou hříčku Hook nebo netradiční příběh z divokého západu očima malého chlapce El Hijo – A Wild West Tale.

Kdo by neměl rád zajímavé slevy. Ačkoli jsou mnohé aplikace a hry pro Android atraktivní samy o sobě a jejich vývojáři si zaslouží respekt, z pohledu čtenáře rozhodně potěší, když se nějaké tu a tam objeví v akci či jsou rovnou k dispozici zdarma. Tento seriál se věnuje výhodným nabídkám na Google Play a přináší vám pravidelné tipy na užitečné aplikace a zábavné hry. Akce běží v době publikace článku – jejich platnost nejsme schopni vždy garantovat a některé už mohly pominout. Nejaktuálnější zvýhodněné nabídky naleznete na této stránce. Původní ceny jsou přepočítávány z amerických dolarů a v českých korunách se mohou mírně lišit.

MiniWall Wallpapers

Vybrat tu správnou tapetu pro vaše mobilní zařízení není žádný jednoduchý úkol. Pokud nejste fanoušky fotografie vašich příbuzných či miláčků na telefonu a namísto toho raději preferujete čistý a jednoduchý design, který ovšem není nudný, určitě vyzkoušejte aplikaci MiniWall Wallpapers, která v sobě ukrývá celou řadu povedených tapet pro váš smartphone. Původní cena byla 25 korun.