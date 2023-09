Aktuální akce na Google Play: měření rychlosti skrze GPS a legendární RPG ze světa Star Wars

Čtvrtek je tady a s ním i nálož aplikací a her, které jsou aktuálně zdarma či ve slevě na Google Play. Z našeho dnešního výběru můžeme doporučit kupříkladu šikovný nástroj na měření rychlosti skrze GPS Speed View GPS Pro nebo dvojici legendárních RPG ze světa Star Wars, Knights of the Old Republic 1 a 2.

Kdo by neměl rád zajímavé slevy. Ačkoli jsou mnohé aplikace a hry pro Android atraktivní samy o sobě a jejich vývojáři si zaslouží respekt, z pohledu čtenáře rozhodně potěší, když se nějaké tu a tam objeví v akci či jsou rovnou k dispozici zdarma. Tento seriál se věnuje výhodným nabídkám na Google Play a přináší vám pravidelné tipy na užitečné aplikace a zábavné hry. Akce běží v době publikace článku – jejich platnost nejsme schopni vždy garantovat a některé už mohly pominout. Nejaktuálnější zvýhodněné nabídky naleznete na této stránce. Původní ceny jsou přepočítávány z amerických dolarů a v českých korunách se mohou mírně lišit.

Speed View GPS Pro

GPS má celou řadu využití, nicméně mezi tu nejběžnější patří navigace. Jednou z alternativních možností využití satelitů kroužících kolem oběžné dráhy naší Země je ale také záznam rychlosti. S pomocí aplikace Speed View GPS Pro lze kupříkladu sledovat rychlost, vzdálenost nebo čas. Původní cena byla 25 korun.