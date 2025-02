Aktuální akce na Google Play: meditativní adventura, průzkum dungeonů a hektická mlátička

Jako je naším zvykem každý týden, také tentokrát vám přinášíme výběr toho nejzajímavějšího z aplikací a her, které se právě v tuto chvíli nacházejí zdarma, či alespoň se slevou na Google Play. Za zmínku stojí třeba povedená adventura Old Man’s Journey, průzkum nebezpečných sklepení ve hře One Deck Dungeon nebo skvělá bojovka inspirovaná legendou žánru jménem Streets of Rage 4.

Notas U Pro: Školní agenda

Děti školou povinné a studenti mají jednu věc společnou: plánování svého týdenního rozvrhu. Rozvrhy hodin a domácí úkoly se snadno zapomínají, obzvláště když se neustále mění. Pokud chcete vždy přesně vědět, kdy a kde se máte zrovna nacházet a co budete pro další výuku potřebovat, je pro vás aplikace Notas U Pro jako stvořená. Původní cena byla 35 korun.