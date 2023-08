Aktuální akce na Google Play: matematická hříčka, domácí cvičení a legendární JRPG

Čtvrtek je tady a s ním i přehled těch nejzajímavějších aplikací a her, které jsou aktuálně zdarma či ve slevě na Google Play. Z našeho výběru můžeme vypíchnout kupříkladu matematickou hříčku Speed Math, domácí cvičení s aplikací Home Workouts No Equipment Pro nebo legendární japonské RPG Final Fantasy VIII.

Kdo by neměl rád zajímavé slevy. Ačkoli jsou mnohé aplikace a hry pro Android atraktivní samy o sobě a jejich vývojáři si zaslouží respekt, z pohledu čtenáře rozhodně potěší, když se nějaké tu a tam objeví v akci či jsou rovnou k dispozici zdarma. Tento seriál se věnuje výhodným nabídkám na Google Play a přináší vám pravidelné tipy na užitečné aplikace a zábavné hry. Akce běží v době publikace článku – jejich platnost nejsme schopni vždy garantovat a některé už mohly pominout. Nejaktuálnější zvýhodněné nabídky naleznete na této stránce. Původní ceny jsou přepočítávány z amerických dolarů a v českých korunách se mohou mírně lišit.

Codex of Victory

Žánr strategií je v aktuální době pomalu na ústupu, přičemž pro chytré telefony je těchto her ještě o poznání méně. Tu a tam se nicméně objeví skvělá hra, která si zaslouží vaši pozornost. To je také případ Codex of Victory, která slibuje nejen atraktivní sci-fi zasazení, ale také propracované mechaniky a velmi pohlednou grafiku s mírnou retro stylizací. Původní cena byla 100 korun.