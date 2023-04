Aktuální akce na Google Play: lokátor AirTagů, simulátor výstavby zábavního parku či skvělé akční RPG

Jako každý týden, i tentokrát vám přinášíme výběr toho nejzajímavějšího, co je ve slevě či zdarma v obchodě Google Play. Z dnešního výběru můžeme vypíchnout kupříkladu zajímavý lokátor AirTagů s názvem AirTag Tracker Detect Max, simulátor stavby zábavního parku Theme Park Simulator nebo povedené akční pixelartové RPG Mortal Crusade.

Kdo by neměl rád zajímavé slevy. Ačkoli jsou mnohé aplikace a hry pro Android atraktivní samy o sobě a jejich vývojáři si zaslouží respekt, z pohledu čtenáře rozhodně potěší, když se nějaké tu a tam objeví v akci či jsou rovnou k dispozici zdarma. Tento seriál se věnuje výhodným nabídkám na Google Play a přináší vám pravidelné tipy na užitečné aplikace a zábavné hry. Akce běží v době publikace článku – jejich platnost nejsme schopni vždy garantovat a některé už mohly pominout. Nejaktuálnější zvýhodněné nabídky naleznete na této stránce. Původní ceny jsou přepočítávány z amerických dolarů a v českých korunách se mohou mírně lišit.

Turn It On!

Jednoduchých logických hříček je v Google Play celá plejáda, takže vybrat nějakou opravdu povedenou není jednoduchý úkol. Zajímavou hrou je Turn It On!, která spoléhá na jednoduchou premisu otáčení páček a mačkání tlačítek ve správný čas a ve správném pořadí. I když se to může zdát jako jednoduchá věc, časem jsou úrovně stále těžší. Původní cena byla 50 korun.