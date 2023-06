Aktuální akce na Google Play: logická hříčka, izometrická akce z vesmíru a baterie pod neustálým dohledem

Čtvrtek se opět nese ve znamení aplikací a her, které jsou na Google Play zdarma či se zajímavou slevou. Z dnešního seznamu můžeme vypíchnout kupříkladu skvělou logickou hříčku Sphaze, povedenou izometrickou akci Endurance: dead space Premium nebo užitečnou aplikaci pro sledování baterie mAh Battery Pro.

OVIVO

Mobilní hry nemusí být jen primitivní střílečky, jednoduché hopsačky či hříčky, které mají za úkol z vás vytáhnout co nejvíce peněz. Netradiční titul OVIVO nabízí propracovanou grafiku vyvedenou v monochromatické barevné paletě a snový metaforický svět, ve kterém je cesta vašim cílem. Co a jak máte dělat vám nikdo do detailu nevysvětlí, přesto objevování tohoto světa vás velmi snadno zaháčkuje a jen tak nepustí. Původní cena byla 50 korun.