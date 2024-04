Aktuální akce na Google Play: logická hříčka, aktuální mapy jako tapeta a obnovení ztracených souborů

Máme tady čtvrtek a s ním i náš tradiční přehled toho nejzajímavějšího z aplikací a her, co se aktuálně nachází zdarma či ve slevě na Google Play. Tentokrát lze vyzdvihnout kupříkladu zajímavou logickou hříčku Down in Bermuda, aplikaci, která vám nastaví mapu aktuální polohy na plochu jménem Cartogram, nebo obnovení smazaných souborů díky aplikaci Recovery Pro File Recovery.

Tattoo Tycoon Premium

Vzpomínáte na staré JAVA hry, ve kterých jste neustále něco budovali? Vraťte se v čase zpátky a ponořte se do jednoduché hříčky s názvem Tattoo Tycoon Premium, kde budete mít za úkol vybudovat prosperující tetovací studio. Jednoduchá grafika a srozumitelné mechanismy vás vrátí do doby, kdy byly telefony jednodušší a hry zábavnější. Původní cena byla 50 korun.