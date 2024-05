Aktuální akce na Google Play: legendární sousedé z pekla, kreslená strategie a taktický roguelike

Náš pravidelný čtvrteční výběr těch nejzajímavějších aplikací a her, které jsou zdarma či ve slevě na Google Play, je opět tady. Tentokrát vám můžeme doporučit třeba první díl legendárních sousedů z pekla Neighbours from Hell 1 Premium, skvělou strategii s povedeným vizuálem Cartoon Craft nebo taktickou roguelike záležitost zabalenou do pixelartové grafiky jménem Undergrave.

Kdo by neměl rád zajímavé slevy. Ačkoli jsou mnohé aplikace a hry pro Android atraktivní samy o sobě a jejich vývojáři si zaslouží respekt, z pohledu čtenáře rozhodně potěší, když se nějaké tu a tam objeví v akci či jsou rovnou k dispozici zdarma. Tento seriál se věnuje výhodným nabídkám na Google Play a přináší vám pravidelné tipy na užitečné aplikace a zábavné hry. Akce běží v době publikace článku – jejich platnost nejsme schopni vždy garantovat a některé už mohly pominout. Nejaktuálnější zvýhodněné nabídky naleznete na této stránce. Původní ceny jsou přepočítávány z amerických dolarů a v českých korunách se mohou mírně lišit.

Undergrave – Tactical Roguelike

Žánr roguelike je v posledních letech poměrně na vzestupu. Princip, kdy po každé smrti je vaše postava silnější a silnější a zároveň vy jako hráč se učíte nové způsoby, jak hru hrát, je jednoduše velmi návykový. Titul Undergrave spojuje prvky roguelike s tahovými souboji, což dodává hře značnou hloubku. Musíte totiž přemýšlet nad tím, jak své schopnosti využijete co nejefektivněji. Původní cena byla 175 korun.