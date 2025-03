Aktuální akce na Google Play: hry od Amanity, vikingská akce a pozorování noční oblohy

Máme středu, což znamená náš pravidelný seriál, ve kterém se vám snažíme doporučit ty nejzajímavější aplikace a hry, které jsou v tuto chvíli k dispozici zdarma, nebo alespoň ve slevě na obchodě Google Play. Z dnešní nabídky můžeme vypíchnout třeba skvělé adventury od brněnského studia Amanita Design, jako Machinarium či Botanicula, vikingskou akci Niffelheim, případně sledování noční oblohy se SkySafari 7 Plus.

Tento seriál se věnuje výhodným nabídkám na Google Play a přináší vám pravidelné tipy na užitečné aplikace a zábavné hry.

Door Kickers

Door Kickers je ztřeštěná akční hra jako ze staré školy, která vás postaví do role člena SWAT a pošle vás vypořádat se s padouchy v Nowhere City, USA. Vyberte si vybavení a jděte se do napínavé akce. S pomocí strategických schopností v rámci hry se budete muset sami rozhodnout, kdy doplnit zdraví nebo vybavení, případně jestli to vše obětovat pro dobro ostatních. Původní cena byla 100 korun.