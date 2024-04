Aktuální akce na Google Play: Final Fantasy, legendární KOTOR a simulátor šéfa policie

Čtvrtek se nese ve znamení našeho tradičního seriálu, ve kterém vás chceme upozornit na ty nejzajímavější aplikace a hry, které jsou momentálně zdarma či ve slevě na Google Play. Tentokrát stojí za zmínku například první díl ikonické herní série Final Fantasy, dvojice legendárních RPG Star Wars: Knights of the Old Republic 1 a 2 či simulátor šéfa policejního sboru ve hře This Is the Police.

Kdo by neměl rád zajímavé slevy. Ačkoli jsou mnohé aplikace a hry pro Android atraktivní samy o sobě a jejich vývojáři si zaslouží respekt, z pohledu čtenáře rozhodně potěší, když se nějaké tu a tam objeví v akci či jsou rovnou k dispozici zdarma. Tento seriál se věnuje výhodným nabídkám na Google Play a přináší vám pravidelné tipy na užitečné aplikace a zábavné hry. Akce běží v době publikace článku – jejich platnost nejsme schopni vždy garantovat a některé už mohly pominout. Nejaktuálnější zvýhodněné nabídky naleznete na této stránce. Původní ceny jsou přepočítávány z amerických dolarů a v českých korunách se mohou mírně lišit.

Final Fantasy

Kdo by neznal legendární videoherní sérii Final Fantasy. Jedna z nejdéle trvajících herních značek si před časem našla cestu také na mobilní zařízení, kde se prezentuje svými začátky. Pokud jste neměli to štěstí a nehráli první Final Fantasy v době, kdy bylo aktuální, můžete to nyní snadno napravit a vychutnat si tuto legendu japonských RPG. Původní cena byla 300 korun.