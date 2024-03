Aktuální akce na Google Play: detektivní adventura, policejní simulátor a akční RPG

Čtvrtek se jako již tradičně nese ve znamení našeho přehledu toho nejzajímavějšího z aplikací a her, které jsou aktuálně ve slevě či zdarma na Google Play. Tentokrát můžeme doporučit kupříkladu skvělou adventuru Murders on Budapest, simulátor těžkého policejního života This Is the Police nebo skvělé akční RPG Runic Curse.

Kdo by neměl rád zajímavé slevy. Ačkoli jsou mnohé aplikace a hry pro Android atraktivní samy o sobě a jejich vývojáři si zaslouží respekt, z pohledu čtenáře rozhodně potěší, když se nějaké tu a tam objeví v akci či jsou rovnou k dispozici zdarma. Tento seriál se věnuje výhodným nabídkám na Google Play a přináší vám pravidelné tipy na užitečné aplikace a zábavné hry. Akce běží v době publikace článku – jejich platnost nejsme schopni vždy garantovat a některé už mohly pominout. Nejaktuálnější zvýhodněné nabídky naleznete na této stránce. Původní ceny jsou přepočítávány z amerických dolarů a v českých korunách se mohou mírně lišit.

Food Fever Premium: Restaurant

Toužili jste někdy zjistit, jaké to je, mít svou vlastní restauraci? Nemusíte hned dávat výpověď a pouštět se do oboru gastronomie, ale stačí si stáhnout hru Food Fever Premium: Restaurant. Ta se pyšní jednoduchou grafikou, návykovými mechanikami a lehkým pomrknutím na staré JAVA hry, kterých jsme se svého času nemohli nabažit. Dokážete vybudovat prosperující podnik? Původní cena byla 25 korun.